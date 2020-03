Il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, nel video messaggio sugli ultimi aggiornamenti dal territorio comunale, ha annunciato l’arrivo di duemila mascherine per la cittadinanza. “Sono un prodotto introvabile – ha chiarito il primo cittadino di Praiano – quelle che sono arrivate sono destinate prioritariamente alle regioni del nord e alle strutture ospedaliere. In questo periodo, molte aziende che lavoravano il tessile, con la crisi del settore dell’abbigliamento hanno riconvertito la loro produzione a mascherine, camici e dispositivi di protezione individuale. Anche noi siamo riusciti a fare un accordo con una società di abbigliamento della Costiera, che ci sta producendo duemila mascherine: ho firmato venerdì l’ordine di acquisto, la prossima settimana, non appena ci saranno consegnate le distribuiremo a tutta la comunità e le distribuiremo direttamente a casa, per evitare spostamenti sul territorio. Volontari, affiancati da personale comunale, provvederanno alla distribuzione con una dotazione minima per tutte le famiglie.”

Poi il sindaco Di Martino fa il punto della situazione sulle attività, relative alla contenimento del coronavirus. “Le condizioni meteorologiche avverse di questi giorni hanno posticipato la disinfezione delle strade secondarie e quelle pedonali. Entro martedì vi darò il calendario dei servizi di disinfezione delle strade secondarie. Stiamo organizzando una iniziativa comunale per una disinfezione straordinaria, di tutte le attività commerciali che sono rimaste aperte in questo periodo, che stanno assicurando la fornitura di generi alimentari, prodotti farmaceutici e anche tabaccherie”. “Questa settimana continueranno le iniziative che il comune ha posto in essere per sostenere la comunità in questo momento, mi riferisco alla consegna dei farmaci a domicilio, all’attivazione del sportello di assistenza psicologico, che è sempre disponibile, il comune sta lavorando attivamente attraverso l’innovazione tecnologica come le giunte in videoconferenza e lo smart working per il personale.”

Il sindaco ha comunicato nel video anche la firma dell’ultima ordinanza sul divieto di accensione dei fuochi e che rimarrà in vigore il calendario invernale per la raccolta dei rifiuti, anche per il mese di aprile. Il numero di persone in isolamento domestico sono attualmente 26 e solo per un caso è stato messo a disposizione dal comune un fabbricato: come ha spiegato Di Martino, ci sono persone che escono dalla quarantena ed altre che stanno facendo rientro in special modo dall’estero e non presentano sintomi. Il sindaco, dopo aver comunicato la proroga delle restrizioni fino al 14 aprile da parte del Presidente della Giunta regionale, si è congratulato con i propri cittadini per il grande senso civico e di responsabilità, con cui stanno reagendo a questa emergenza sanitaria.