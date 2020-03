Praiano. Il sindaco blocca i lavori edili e fa come Capri, al lavoro solo i residenti

Praiano, Costiera amalfitana. Anche il sindaco Giovanni Di Martino blocca i lavori dell’edilizia come altri comuni della Costa d’ Amalfi e segue la linea adottata da Capri, al lavoro solo i residenti.

ECCO IL DISPOSITIVO DELL’ORDINANZA ODIERNA

Alle imprese edili e dei servizi correlati del settore privato di limitare le attività ai comprovati casi

di urgenza e di avvalersi, a partire da oggi e fino al prossimo 25.03.2020, esclusivamente di

personale residente nel Comune di Praiano.

ORDINA altresì

1)che tutte le imprese edili, con cantieri attivi sul territorio comunale di Praiano, diano

comunicazione immediata all’Ufficio della Polizia Municipale che curerà sopralluoghi per

verificare che tutte le disposizioni straordinarie siano rispettate;

2)che la Polizia Municipale segnatamente verifichi che il Documento di Valutazione del Rischio di

cantiere sia aggiornato con tutte le misure specifiche in materia di “coronavirus” e siano state

adottate in azienda misure di contenimento e contagio virale, ed in particolare il mantenimento di

distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali

mansioni a rischio necessitano dell’utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/

occhiali e/o gel disinfettante per le mani, indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte

e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc..”

Ecco l’ordinanza ORDINANZA N. 13 del 16.03.2020 – DISPOSIZIONI PER IL SETTORE EDILE E DEI SERVIZI CORRELATI