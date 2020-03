Praiano. Oltre all’igiene urbana dato in gestione il cimitero alla Miramare Service di Maiori

Praiano ( Salerno), Costiera amalfitana. Dopo aver dato in gestione per sette anni tutti i servizi di igiene urbana del Comune di Praiano, che ha acquistato quote della società per cui , come hanno fatto altri comuni della Costa d’ Amalfi, a partire da Maiori e Minori, ha potuto fare direttamente l’affidamento, ora con una apposita delibera di Giunta numero 35 del 2020 è stato dato affidamento anche per i servizi cimiteriali .

Per i servizi di igiene pubblica sarà dato un corrispettivo complessivo annuo di € 576.345,00 relativamente ai costi di raccolta e trasporto e per l’importo stimato in euro141.026,00 per i costi di smaltimento. Esclusi gli introiti per i servizi cimiteriali che sono a parte.

Sotto il provvedimento dell’amministrazione di Giovanni Di Martino , la Giunta al lavoro anche in questo periodo di Coronavirus Covid-19 .

DELIBERA_DI_G.C.N.35-2020