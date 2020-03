Praiano. L’augurio di buona guarigione a Cirielli da Salvatore Gagliano

Praiano, Costiera amalfitana. La notizia della positività al Coronavirus di Edomondo Cirielli ha colpito tutti in Costiera , questo il post di Salvatore Gagliano

Ciao Edmondo, tu Capitano dei Carabinieri di Amalfi ed io Sindaco di Praiano quando ci conoscemmo tanti anni fa. Il tutto basato sempre, su una stima reciproca. Poi da Consigliere Regionale mi volesti in Alleanza Nazionale, con un percorso politico eccellente. Poi iniziarono degli screzi politici che oramai sono assolutamente alle spalle e che non è più il caso di ricordare. Ora tutto e’ passato , tutto e’ finito e la cosa più importante e’ che tu possa tornare presto a svolgere il tuo importante lavoro. Un affettuoso e sincero in bocca al lupo a Te ed alla Tua famiglia Salvatore

A Edmondo Cirielli vadano anche gli auguri di tutta la redazione di Positanonews