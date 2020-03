Praiano, indetto bando per vigili urbani per la formazione di una graduatoria

Il Comune di Praiano ha indetto un bando di selezione pubblica per titoli ed esami per vigili urbani, con lo scopo di formare una graduatoria dalla quale attingere personale da assumere a tempo determinato, e con rapporto a tempo pieno e/o parziale, secondo le esigenze dell’amministrazione. Gli agenti di polizia municipale saranno inquadrati nella categoria economica C1, prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale.

I candidati per partecipare al bando devono avere un’età non superiore ai 45 anni, il possesso del diploma di maturità che abiliti all’iscrizione all’università e di una patente di guida B e A2 (o superiori), l’idoneità fisica, psichica e attitudinale per lo svolgimento delle mansioni richieste dal profilo professionale, oltre al godimento di tutti i diritti civili e politici. Si richiede inoltre la conoscenza della lingua inglese e l’uso delle applicazioni informatiche più diffuse.

Questi requisiti devono essere conseguiti entro la data di scadenza del bando, prevista per il giorno 24 marzo 2020. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, possono essere presentate secondo le seguenti modalità: consegna a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Praiano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Servizio del Personale del Comune di Praiano, Via Umberto I – 84010, Praiano (SA) o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo.praiano @ asmepec.it .

La busta, a cui va apposta la dicitura “Bando di Selezione Pubblica per titoli ed esame per la formazione di una graduatoria di Agenti di polizia municipale da utilizzare a tempo determinato” (che vale come oggetto per le PEC) e l’indicazione del mittente, deve contenere domanda di partecipazione e la ricevuta della tassa di concorso di 10,00 € da versare con bollettino sul conto corrente postale n. 18990846 intestato al Comune di Praiano – Tesoreria Comunale, con causale “Tassa concorso Istruttore di vigilanza – cat. C” e copia fotostatica del documento di riconoscimento.

Riguardo la procedura di selezione, la sede e il calendario dell’eventuale preselezione e della prova d’esame saranno pubblicate sul sito web del comune di Praiano www.comune.praiano.sa.it dell’Albo Pretorio e all’apposito link “Concorsi” almeno 10 giorni prima della prova. Il programma di esame è disponibile sul bando.