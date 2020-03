Praiano. Auguri a Luisa Cipriano per la sua laurea

Praiano, Costiera Amalfitana. Auguri a Luisa Cipriano per la sua laurea. Una grande gioia in questo periodo di difficoltà: rigorosamente da casa, come previsto per limitare la diffusione del contagio, oggi si laurea Luisa, figlia di Massimo Cipriano di Positano, iscritta all’Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo.

La redazione di Positanonews si unisce agli auguri ed alle felicitazioni, alla gioia ed, infine, ai festeggiamenti, che sicuramente si organizzeranno appena superato questo periodo, augurandole infiniti altri successi.