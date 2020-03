Praiano. Attivato uno Sportello Psicologico e Psicopedagogico a sostegno della popolazione in questo momento di difficoltà

Praiano. Il Sindaco e l’Assessore alle Politiche Sociali comunicano l’attivazione di uno Sportello Psicologico e Psicopedagogico.

Dopo l’attivazione delle misure di sostegno materiale alle fasce deboli, over 65, malati cronici e persone impossibilitate a muoversi, con la consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità, effettuato in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Costa Amalfitana (servizio Pronto Farmaco cell. 342 0602674) e dopo l’attivazione del servizio di tutoraggio a distanza per gli alunni con difficoltà dell’apprendimento, si estende l’assistenza alla popolazione con l’attivazione del numero di primo ascolto psicologico (dr.ssa Anna Di Martino cell. 328 42 32 321) dedicato a chi, in questo momento di emergenza, può sentirsi travolto dagli avvenimenti. Il servizio sarà attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00.