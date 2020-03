“Sei positiva al coronavirus”. Chiude la moglie in bagno per metterla in quarantena

Un episodio davvero clamoroso, quello accaduto in Lituania. Un uomo ha manifestato un vero e proprio gesto di grave psicosi da coronavirus dopo aver saputo dei recenti contatti avuti da sua moglie con una donna cinese che era stata in Italia. Il marito, chiaramente in preda al panico, ha chiuso la donna in bagno credendo di metterla in quarantena.

La moglie è stata liberata solo dopo l’arrivo della polizia che ha fatto che ha fatto irruzione nell’appartamento. L’uomo non è stato denunciato ma dopo un confronto con i medici si è deciso di effettuare un tampone alla donna, risultata poi negativa al test.