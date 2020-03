Positanonews sente Rossella del Castello direttrice di Bergamonews in un momento così difficile per la loro città per il Coronavirus

L’informazione al tempo del Coronavirus. Sentiamo la direttrice di Bergamonews Rossella del Castello e le diamo un abbraccio virtuale a lei e ai nostri amici e colleghi di Bergamonews e a tutti i bergamaschi nostri fratelli in questo momento di sventura. Bergamonews è un giornale che si trova in partnership con Positanonews , nell’ANSO , Associazione Nazionale Stampa Online, in prima fila per informare i cittadini e sta facendo un lavoro enorme . Bergamo sta vivendo una tragedia in questo momento , decine di morti al giorno per il Coronavirus Covid-19 e la situazione , come nel resto della Lombardia, non sembra migliorare . Una vera e propria querra . Positanonews ha intervistato il direttore del giornale online Bergamonews in questo momento di grande prova per la loro città.

Come state organizzando il lavoro?

Noi siamo in sei e lavoriamo da casa.

Come state affrontando questo lavoro, con turni notte e giorno? E lo stress?

Oramai va avanti cosi da più di due settimane. Stiamo fisicamente bene, ma molto stressati, non solo per il lavoro ma perché intorno a noi la situazione è drammatica. Vorrei essere a Positano… Da voi come va?

Ancora bene ma siamo circondati. Ma la situazione tende a migliorare?

NON USCITE Qui non tende a migliorare, purtroppo. Credo avrai visto le foto ed il video con i mezzi dell’esercito che trasferiscono le bare.

Sì, ho visto.

Impressionante perché non riescono a incenerirle nei forni.

Assurdo…

Perciò ti dico: state a casa. Fate appelli voi di PositanoNews, pressanti, allarmanti.

Fate turni anche di notte? Come vi regolate per filtrare le notizie?

Qui è una raffica di segnalazioni. Ma proprio non bisogna uscire perché questo virus è contagiosissimo e chi non ha sintomi però può contagiare un sacco di gente che si ammala. Noi lavoriamo ufficialmente dalle 8 alle 23. Però ora è diverso. Chi si sveglia lavora, chi non dorme la notte lavora. Segnalazioni a raffica.

E’ dura gestire l’informazione al tempo del coronavirus. E’ come una guerra via messanger, via mail, via whatsapp…

Sì, è dura. C’è di facile che non vai fuori a fare servizi, tutto al pc.

Date spazi anche ad altri settori, cultura, food, sport? Poi preoccupazioni per il futuro con gli sponsor che saranno allo stremo, dovremo pensare anche a questo, i giornali locali stanno facendo molto ma poi?

Purtroppo qui non c’è niente. Niente sport, niente eventi… solo coronavirus. Sul futuro… non voglio pensarci. Spero che la situazione migliori e che aziende e servizi per recuperare investano in pubblicità

Secondo te cosa c’è stato di sbagliato nella gestione dell’emergenza , questa escalation si poteva evitare? E pure la fuga al Sud.

Errori ne sono stati fatti. credo in buona fede. Nel senso che non si è capita subito la gravità. Bisognava fare più zone rosse in Lombardia o anche tutta la Lombardia, con restrizioni forti già da tre settimane.