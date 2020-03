Positanonews lancia il contest #coloravirus, bambini e non solo mandate le vostre composizioni

Dobbiamo restare tutti a casa, soprattutto per i bambini positanonews lancia il contest #coloravirus, pubblicate sui social le vostre composizioni, disegni ed altri lavori sul momento che stiamo vivendo, con gli hastag #positanonews e #coloravirus, non è una gara, è un momento di aggregazione per stare insieme e sperare che la situazione migliori presto.

Per questioni di privacy pubblicare solo i lavori eseguiti e non i bambini. Nell’articolo i primi lavori che sono arrivati, foto copertina di Adriana: #iorestoacasa , andra’ tutto bene.