Positano. Un passato di fede per un presente di speranza, il quadro della Madonna che protegge dal male

Riportiamo il post pubblicato su Facebook da Concetta Fusco, un messaggio di speranza in questo momento di prova che tutti stiamo attraversando. Un ricordo del passato che in questo momento diventa fortemente attuale e che ci fa comprendere come la fede possa darci la forza per affrontare le difficoltà di questo periodo così duro. Atteniamoci alle regole imposteci ed affidiamoci con fede alla Madonna di Positano che sicuramente ci proteggerà sotto il suo manto.

«Voglio raccontarvi una storia: “Durante la seconda guerra mondiale quando le navi alleate, posizionate nel mare della baia di Positano, bombardavano il porto di Castellammare, io e le mie cinque figlie esponevamo questo quadro sul nostro terrazzo ed in ginocchio, con le bombe che sorvolavano le nostre teste, rivolgevamo a lei le nostre preghiere” (Maria Castellano)