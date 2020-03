Positano. Tante richieste a Positanonews per la quarantena, chi vuole assistere un disabile, chi sta solo, chi in crisi. Il Comune istituisca “telefono amico”

Positano, Costiera amalfitana. Un “telefono amico” che vada incontro alle tante e varie problematiche che ci vengono sollevate, persone che ci chiedono che fine faranno senza lavoro, chi è preso dallo sconforto. Oggi una donna che vuole andare ad aiutare un disabile e non sa come fare, non ha la certificazione, non sa neanche che sia. Ci vorrebbe anche un aiuto psicologico come ha fatto Amalfi, ma anche e sopratutto uno sportello al Comune la mattina e un “telefono amico” possibilmente funzionante h 24 o almeno tutta la giornata. Se una persona ha un problema e non sa come si fa la certificazione, può magari trovare il modello al Comune, un consiglio, un aiuto. Non un semplice “Non si può devi restare a casa”, che è anche giusto. Ma per esempio un consiglio “Se vuoi andare ad assistere un disabile serve una certificazione con indicato il motivo.. “, per esempio. Poi veder questa situazione ( il disabile pare non abbia assitenza e nessuno lo va a trovare, ma sarà il Comune ad attivarsi). Occorre NON DARE RISPOSTE POSITIVE O NEGATIVE, ma seguire la problematica di queste persone. Carmine che sta da solo in una casa a Napoli e vuole tornare a Positano, siamo stati ore a spiegargli che non può tornare, vorrebbe una casa, un lavoro, gli abbiamo detto che è un momento difficile. Gli stagionali disorientati e preoccupati, chi ha situazioni limite. Occorre un’assistenza materiale e psicologica, amorevole e comprensiva, siamo tutti una famiglia. I complimenti vanno alla polizia municipale che è impegnata a tutto campo, ai carabinieri, alla guardia di Finanza. Ora emergono nuovi problemi, le telefonate di persone che sono disorientate, a volte non bastano gli articoli, vogliono anche un conforto e soluzioni. Sono esigenze nuove che vanno affrontate.

RICORDIAMO

Il Comune in collaborazione con la Croce Rossa Italiana del Comitato di Costa Amalfitana ha istituito il servizio di spesa e farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e immunodepressi. Per info chiamare il numero 3313056854.

Ci vorrebbe anche un’assistenza a chi ha delle problematiche particolari, ansie, non sa come muoversi e affrontare problematiche. Possiamo girare al sindaco eventualmente le segnalazioni che arrivano a Positanonews 3381830438 ma ci è molto difficile gestirle