Positano, sostituiti con ringhiere i muretti di via Pasitea: ecco come appare ora la strada -VIDEO

Continuano i lavori in via Pasitea a Positano. La strada in questione, pian piano, sta vivendo dei mesi particolari viste i diversi interventi che le regaleranno un aspetto nuovo e più affascinante sicuramente.

Oltre ai lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, dopo il crollo avvenuto nei pressi delle scale del Royal a novembre, si sono tenuti anche dei lavori di rifacimento del manto stradale. Come documentato dalla nostra redazione, sono stati sostituiti anche i vecchi muretti con delle più eleganti ringhiere: il panorama è davvero fantastico.