Positano / Sorrento. Red Naima pubblica Fronn ‘e Limon – SCIROCCO e appassiona sul blog di Massimo Capodanno

Red Naima ( Naima Morelli ) ne approfitta per portare avanti i suoi progetti nel cassetto. La straordinaria fumettista , originaria di Sorrento, pubblica un fumetto ambientato in una Positano onirica con tratti straordinari, che a volte ci ricordano Milo Manara, una sensualità che si abbina al calore e colore della bellezza dei paesaggi e dei personaggi che ci coinvolgono e avvolgono facendoci vivere in una meravigliosa dimensione spazio temporale quel “viaggio” che ora non possiamo fare Ma non vogliamo fare gli spoiler andate a questo link del blog Positano My Life di Massimo Capodanno e godetevi queste tavole…