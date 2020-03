Positano. Solidarietà dalla sartoria Fiorentino: mascherine gratis. “La volontà c’è, manca materiale”

Positano, Costiera amalfitana. L’enorme siuazione di emergenza sanitaria – e non solo – che sta vivendo tutta la nazione a causa del coronavirus, ha spinto le persone ad una vera e propria gara di solidarietà che coinvolge tutti attraverso progetti collettivi e iniziative personali, garantendo un sostegno concreto alle istituzioni che stanno combattendo in prima linea contro il Covid-19.

In questo caso, si parla della Sartoria Fiorentino, che nella città verticale sta realizzando mascherine per familiari e amici anche su richiesta. Riceviamo e pubblichiamo l’annuncio della sartoria:

In riferimento si informa che noi alla Sartoria Fiorentino stiamo realizzando delle mascherine per familiari e amici e pure su richiesta ma, non sono omologati. Mascherine realizzate in cotone popeline… Due strati di stoffa con l’elastico. Proprio perché non è un tessuto conforme e non sapendo come procurarlo, ci limitiamo a confezionare bende di cotone. La volontà c’è manca il materiale. Cmq, siamo pronti a farne per coloro che ne hanno bisogno, gratis naturalmente. Contattateci.