Positano solidale. In 32 donano la quota del Fantacalcio al Cotugno

Positano, Costiera amalfitana. Solidarietà da parte di 32 positanesi che donano la quota del Fantacalcio all’Ospedale Cotugno di Napoli , in prima fila nella battaglia contro il Coronavirus . Bella iniziativa considerando che il campionato di Serie A è fermo e non si sa se, come e quando riprenderà, hanno deciso di donare il montepremi del Fantacalcio che stavano disputando alle strutture ospedaliere.

Come è noto la sanità pubblica è in grosse difficoltà per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Da tanti presidi arrivano richieste di aiuto perché mancano i dispositivi di protezione individuale come mascherine, calzari e tute idrorepellenti. E non sempre lo Stato e le regioni riescono a soddisfare le richieste.

Per questo in tanti si sono mobilitati con raccolte di fondi per contribuire all’assistenza sanitaria. E si sono mossi anche privati ed aziende. Ognuno di noi può dare una mano, anche con poco. Ed allora ecco l’idea di un gruppo di trentadue ragazzi e ragazze della cittadina della Costa d’ Amalfi ha deciso di donare la quota di 1350 euro

“E con questo – dice Salvatore Di Leva -, auguriamo buon lavoro a tutto il personale del Cotugno”

Cosa è il Fantacalcio?

Lo riprendiamo da un post d’archivio di Massimo Capodanno su Positano My Life, oggi purtroppo non ci si può riunire per la diffusione del Covid-19.

E’ un modo di stare insieme tra amici appassionati di calcio nei giorni liberi e dopo il lavoro. Ci si riunisce tra gli amici più stretti, si ride si scherza ci si appassiona per i propri idoli , si beve e si mangia qualcosa di gustoso preparato da mamme o mogli. ( Timballi – Parmigiana di melanzane – panzerotti fritti tutto innaffiato da vini locali). Insomma come si dice da queste parti … ” si sbarea n’ poco ” ( ci si diverte ) per chi non conosce il dialetto napoletano parlato dai giovani della costiera. Poi a fine stagione una pantagruelica cena a spese dei perdenti nel miglior ristorante della Costa d’Amalfi.

Il FANTACALCIO, inventato nel 1990 da Riccardo Albini è il più popolare gioco di fantasia sul calcio, e consistente nell’organizzare e gestire dai partecipanti a squadre virtuali formate da veri calciatori, scelti fra quelli che giocano durante l’anno nelle squadre di serie A o di altre Leghe.



Un servizio di Masimo Capodanno & Michelangelo Mandara settembre 2010

Il fantacalcio è diffusissimo sia in rete, in tutte le sue varianti, e perfino con quotidiani sportivi: Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport quella più diffusa, e molti altri… organizzano tornei ufficializzati, potendo fra l’altro mettere in palio molti premi, anche grazie al costo di partecipazione. Oppure come nel Nostro caso anche questo molto diffuso tra amici, con una quota divisa in piccoli premi, e per il primo classificato che offre da mangiare a tutti.

Scopo del gioco è guidare una fantasquadra, formata da veri calciatori delle squadre del Campionato italiano di Serie A.

L’esito di ogni partita si basa sulle reali prestazioni degli 11 calciatori che formano settimanalmente la fantasquadra.

I calciatori vengono acquistati durante l’asta iniziale e durante il mercato libero 2 sessioni o più.

La rosa di ciascuna squadra normalmente consiste in 26 calciatori (nel nostro caso di 29):

3 portieri, 9 difensori, 9 centrocampisti, 5 attaccanti.

Le singole gare di campionato sono giocate da una fantasquadra formata da 11 titolari (più riserve), suddivisi nei rispettivi ruoli in base ai moduli (4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, ecc.) stabiliti nelle regole.

Le squadre si affrontano in una serie di scontri diretti, (o tutti contro tutti dipende dalle regole stabilite) il cui esito è determinato dalla somma dei voti assegnati in pagella dai quotidiani (nel nostro caso La gazzetta dello sport) e dai punti bonus dovuti ai gol fatti e subiti esempio:

+3 punti per ogni gol segnato (+2 se il gol è su rigore); -3 punti per un rigore sbagliato; +3 punti per ogni rigore parato dal portiere;

+1 per ogni assist fornito ecc…

La classifica del campionato è stabilita per punteggio, con attribuzione di 3 punti per la partita vinta, 1 punto per la partita pareggiata e zero punti per la partita persa.



Il fantacalcio termina quando sono state giocate tutte le partite previste dal calendario. La squadra col maggior numero di punti è dichiarata “Campione”.

Inoltre esistono anche altre varianti,la cosa divertente e che ogni gruppo di amici può modificare le regole in base al proprio gusto e divertimento, infatti lo scopo del gioco tra amici e quello di farci riunire e trascorrere un pò di tempo in allegria, visto che purtroppo a Positano d’inverno non abbiamo molta scelta, tranne quella di emigrare.