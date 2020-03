Positano. Sindaco impegnatissimo con il COC. Gli auguri a tutti i papà: “Festeggiate a casa con le vostre famiglie”

Positano, Costiera amalfitana. Abbiamo intervistato il sindaco Michele De Lucia, impegnatissimo con il Centro Operativo Comunale e la Protezione civile in ambito prevenzione coronavirus. Abbiamo visto negli ultimi giorni gli interventi in tutto il comune di Positano per la sanificazione delle strade, questa mattina anche nelle frazioni di Montepertuso e Nocelle.

Un lavoro estenuante che i membri dell’amministrazione comunale di Positano, così come tutti gli altri comuni della Costiera amalfitana, portano avanti da giorni affinché si possa ridurre al minimo il rischio di contagio che, ricordiamo, al momento non è presente nel territorio della Divina costiera.

Oggi, 19 marzo, il primo cittadino positanese augura una buona festa del papà a tutti: “Anche se non è il momento migliore per vivere questa festa, fatelo in armonia a casa con le vostre famiglie e con i vostri affetti. Siamo molto preoccupati ma anche ottimisti. Speriamo che tutto finisca presto.”

I nostri sinceri auguri vanno al Sindaco De Lucia, padre di 3 splendidi figli. Oltre al ringraziamento per quanto di buono fatto finora, durante l’emergenza coronavirus.