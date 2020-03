Positano, il sindaco De Lucia “Incontro con operatori propositivo, mercoledì invitati tutti a Ravello”

Positano, Costiera amalfitana. Il sindaco Michele De Lucia ha incontrato questa mattina gli operatori a Fornillo, preoccupazioni sugli effetti economici del coronavirus, ma non solo: “Abbiamo parlato di tutto e non solo di questo – ha detto De Lucia -, i positanesi riusciranno ad affrontare anche questo problema, certo ci vorrebbe maggior responsabilità a livello regionale, ma non è stato il coronavirus l’argomento centrale”. Che provvedimenti prenderete per il turismo? “Lo decideremo tutti insieme i sindaci della costa d’Amalfi a Ravello mercoledì dove ho invitato gli operatori, ce la faremo”.