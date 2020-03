Positano. Il sindaco De Lucia “D’accordo con De Luca, ma non con il metodo. Il Governo deve chiudere.” Lavori edili con forestieri fermi a Capri e qui?

Positano, Costiera amalfitana. Il sindaco Michele De Lucia interviene sul grave momento che sta attraversando l’Italia e la Campania per le misure di contenimento dal coronavirus “Sono d’accordo con il Governatore Vincenzo De Luca che chiede inasprimenti, ma non con il metodo. Le ordinanze spettano come potestà al Governo, è il Governo che può disporre divieti, le Regioni le chiedono e siamo d’accordo anche noi con Salvini. Bisogna chiudere tutto per 15 giorni” . Sindaco Capri ha fermato i lavori edili con forestieri per cautelare i propri cittadini, solo i capresi possono lavorare. Ma qui qualcuno invoca anche il fermo dei lavori. “Come ho detto su De Luca che la metodologia non è appropriata, lo stesso vale per i comuni. Non possiamo fare ordinanze illegittime che esorbitano dai nostri poteri, tutti gli altri provvedimenti da quelli regionali a quelli comunali non possono andare in contrasto o esorbitare quelli governativi, ma non è che non sono d’accordo, anzi, è giusto chiudere tutto, se questo serve a contenere il Covid19, ma deve essere il Governo a farlo con i provvedimenti che si accavallano, come le ordinanze interpretative di De Luca, si crea confusione. Per il settore edile , alberghiero e altro, non c’è una chiarezza totale.” Sindaco Positano, Amalfi, Ravello, Sorrento i controlli ci sono e sono serrati, i cittadini rispettosi, ma non sembra che avviene lo stesso in tutta Napoli e città limitrofe dove , per il numero della popolazione, il rischio potrebbe essere maggiore ( proprio mentre parliamo i vigili hanno chiesto il tesserino da giornalista, requisito per poter svolgere il proprio lavoro, ndr), qui a Positano c’è un controllo davvero serio, se a Napoli facessero lo stesso non avremmo problemi. “Sicuramente i controlli dovrebbero essere fatti in particolare nelle grandi città, sono orgoglioso dei miei cittadini che con grande sacrificio stanno affrontando questo momento, andrà tutto bene e Positano e l’Italia si risolleveranno”. Anche noi ne siamo certi e Positanonews ci sarà sempre.

Nella foto il sindaco De Lucia durante una recita scolastica, un momento sereno che speriamo ritorni presto.