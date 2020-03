Positano, il sindaco De Lucia: “Tutto sotto controllo, ma non abbassiamo la guardia” – ESCLUSIVA

E’ un Michele De Lucia positivo e fiducioso quello che abbiamo intervistato quest’oggi. L’emergenza Coronavirus ha spinto tutti, cittadini e sindaci compresi, a fare uno sforzo enorme e il primo cittadino di Positano ne è consapevole, come è consapevole che non ci si deve adagiare sugli allori per il momento.

“A Positano è tutto sotto controllo – ha dichiarato il sindaco, sempre disponibile ad aggiornarci sulla situazione – I cittadini si stanno comportando egregiamente, anche se noi non abbassiamo la guardia. Noi siamo tranquilli, la cittadinanza sta rispondendo pienamente alle disposizioni del Governo: tutte le regole sono rispettate.

Gli isolati? Le persone si dichiarano autonomamente e poi vengono eventualmente messe in quarantena. Anche in qualche casa vacanza qualcuno si è sottoposto a quarantena, per non creare disagi alla propria famiglia. Voglio ribadire che non c’è nessuna persona contagiata a Positano.

Spero che tutto finisca presto, visti i sacrifici che stanno facendo i cittadini. Paghiamo anche lo scotto di un sistema sanitario che sta dimostrando tante falle”.