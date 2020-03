Positano, Costiera amalfitana. Prosegue il lavoro del sindaco Michele De Lucia e della sua amministrazione comunale in ambito emergenza coronavirus. E’ stato firmato il provvedimento che regola la chiusura degli uffici comunali, come anticipato ieri su Positanonews. Saranno garantiti solo i servizi essenziali, una persona all’anagrafe ed una al protocollo, che non potranno avere contatti con l’esterno se non per casi urgenti. Inoltre, sono previsti anche dei turni a rotazione per i funzionari, escluso quello della protezione civile.

Gli uffici resteranno aperti al pubblico solo per servizi indifferibili come: stato civile, atti di nascita e di morte, servizi cimiteriali, servizi legati alla gestione dell’emergenza sanitaria. Questi servizi ovviamente saranno garantiti nelle limitazioni ai fini della prevenzione del contagio da covid-19.

Sospese le promesse di matrimonio, i matrimoni civili e le unioni civili. In caso di completamento degli atti legati alle pubblicazioni precedenti, o dichiarazioni di nascita e di morte, è possibile effettuare le dovute comunicazioni all’amministrazione tramite i contatti telefonici o di posta elettronica riportati nel documento di seguito:

Intanto, proseguono gli interventi di sanificazione della città. Questa mattina era il turno di strade e scale, dopo le numerose operazioni di disinfezione nei giorni scorsi in centro ed anche sulle frazioni come Montepertuso e Nocelle.