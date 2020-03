Positano, Costiera amalfitana. Ancora un grande evento condiviso dalla nostra cittadina in Costa d’ Amalfi Dopo l’Inno di Mameli, l’applauso a medici e infermieri, la canzone Azzurro scandita ieri sera, ecco che un altro flash mob è stato lanciato attraverso i social in programma per le ore 21 di oggi domenica 15 marzo. L’emergenza coronavirus che ha costretto a stare in casa decine di milioni di italiani, fa sì che tutto il Paese riesca comunque ad unirsi sia pure a distanza. E allora: “Tutti alle finestre per un minuto di LUCI CON TORCE LUMINARIE LAMPADINE O ADDIRITTURA LA TORCIA DEI NOSTRI TELEFONINI … Un piccolo grande gesto che farà vedere al Mondo tramite il satellite che l’Italia è VIVA, che NOI Italiani Siamo VIVI COMPATTI E FORTI SOLO UNITI SI PUÒ VINCERE Alle 21 spegniamo le luci in casa ed Accendiamo le TORCE dal balcone…✨✨ILLUMINIAMO L’ITALIA✨✨”. Ecco il post che sta girando in queste ore su tutti i canali social italiani. Vedremo cosa accadrà e quanti risponderanno all’appello: probabilmente milioni, come nelle altre occasioni.