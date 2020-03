Positano , Costiera amalfitana . Semaforo al Bivio di Montepertuso per i lavori sulla Statale Amalfitana. Verso il completamento del primo tratto dei lavori della S.S. 163 voluti dall’ANAS. Per chi va e viene da Amalfi e Sorrento trova nella zona un semaforo per consentire il defluire controllato del traffico, per consentire i lavori. Oggi si posa il tappetino , quindi siamo nella fase terminale del primo tratto, almeno fino alla Garitta. Quindi i lavori continueranno verso Tordigliano ( Vico Equense ) nei prossimi giorni fino al completamento.