Positano. Selezione di due funzionari comunali, avviso sui tempi di presentazione delle domande

Il comune di Positano, relativamente al pubblico concorso indetto per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo (a tempo pieno ed indeterminato) ed un posto di Collaboratore Amministrativo (part-time ed a tempo indeterminato), ha pubblicato un avviso sull’Albo Pretorio nel quale si legge: «Si avvisa che le domande di partecipazione ai concorsi in oggetto potranno essere presentate solo dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pertanto le domande di ammissione ai concorsi pubblici per un posto di collaboratore amministrativo (cat. B3) e di istruttore amministrativo (cat. C1) che perverranno prima della suddetta pubblicazione sono prive di qualsiasi effetto e non potranno essere prese in considerazione. Le stesse dovranno essere presentate successivamente alla avvenuta pubblicazione dell’avviso in G.U. nel termine di scadenza ivi previsto».