Positano. Scuola: Nuove misure organizzative in attuazione dell’ultimo DPCM

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

– VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;

– VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 nelle pubbliche amministrazioni;

– VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n.6 in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale, e il DPCM 11 marzo 2020;

– VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020, con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullosvolgimento del lavoro del personale ATA, da utilizzare nella forma del contingente minimo, e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attivitàdidattica;

– CONSIDERATA la necessità di limitare al massimo il rischio di contagio da COVID-19 edi garantire le prestazioni essenziali e indifferibili

– VISTA la propria determina prot. n. 564 del 12 marzo 2020

DISPONE

A far data dal 13.03.2020 e fino al 03.04.2020:

1) la scuola sarà aperta, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, mentre gli uffici amministrativi funzioneranno con orario ridotto, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.