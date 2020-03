Positano. Scene di un film già visto: carroattrezzi alla Garitta e multe a gogò

Scene di un film già visto in Costiera amalfitana, a Positano. Dove il carro attrezzi opera senza tregua alla Garitta per rimuovere i veicoli che ostruiscono il passaggio ai mezzi pesanti utilizzati per i lavori che, ricordiamo, interessano anche il bivio tra Montepertuso e Tordigliano, e riguardano la posa dell’asfalto sul tratto della Statale Amalfitana.

Il comando di Polizia Municipale opera e monitora la situazione per rimuovere i veicoli grazie al carro attrezzi e sanzionare i veicoli non regolarmente in sosta.