Positano, Costiera amalfitana. Dopo averlo annunciato ieri anche via social, l’amministrazione comunale conferma l’avvio del servizio straordinario di pulizia delle vie e delle piazze cittadine con mezzi e attrezzature dedicate a supporto del programma di interventi eccezionali necessari ad affrontare l’emergenza Covid-19. L’amministrazione comunale positanese ha annunciato, dunque, di aver programmato gli interventi di sanificazione che si terranno dal 17 al 19 marzo dalle ore 4:00 alle 8:00.

Questa mattina del 17 marzo sono stati attuati gli interventi di sanificazione delle piazze, scale comunali e strade, tra cui, come vediamo in foto, in Via Fornillo e Via Lepanto.