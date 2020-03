Positano. Sandra Cappiello “Se dura fino a luglio non apriremo neanche gli stabilimenti balneari”. Ristoranti e alberghi a ranghi ridotti si pensa a maggio. Amitrano “Destagionalizzare”

Positano, Costiera amalfitana. Mentre molti parlano di progetti per il turismo alla fine dell’emergenza Coronavirus Covid-19 c’è chi, erede di una storica famiglia di balneatori a Fornillo, come i Cappiello, mette già le mani avanti per la stagione turistica 2020. “Da quando ho capito l’emergenza è dichiarata fino a luglio, quindi se pure si comincerà ad allentare i divieti di stare a casa, la normalità , se si potrà parlare di normalità, ci sarà a luglio, se tutto va bene, ma in questo modo non apriranno neanche gli stabilimenti balneari, almeno per il mio ho dei forti dubbi” Perchè dici questo? “Perché bisogna tener conto delle difficoltà che si trovano nell’organizzarsi e credo che questo sarà un problema di tutti. Sistemare l’attività, il personale, far riaprirla e poi i lavori per il montaggio che sono enormi, senza contare che se ci sono mareggiate a settembre e ottobre ci sarà da rimettere a posto.. inoltre con un’Europa il lockdown probabile che lavoreremo con gli italiani stremati dalla quarantena in difficoltà economiche. Uno scenario per il 2020 poco rassicurante, ma ci riprenderemo”

Sicuramente in tanti apriranno comunque, alcuni stabilimenti balneari possono valutare di fare solo l’affitto di lettini e ridimensionare i servizi. Problema simile anche per gli alberghi e ristoranti, che prevedono di aprire per la gran parte a fine aprile, maggio a ranghi ridotti . “Ora il problema principale è la salute – ci dice un ristoratore -, siamo proiettati ad aprire a fine aprile, maggio, già consapevoli che lavoreremo con una clientela italiana. Purtroppo a ranghi ridotti” “Non sarà facile neanche aprire per i grandi alberghi – dice un albergatore -, da quando ci daranno il via libera ci vorranno settimane per sistemare la struttura, qualcuno forse non riaprirà.”

“Apetto che passi la Pandemia poi valuterò cosa fare – dice Peppe Russo , Black -, io penso già a come organizzare la stagione 2021”

“Bisogna puntare alla destagionalizzazione – ha detto Ornella Amitrano del ristorante La Cambusa -, noi riapriremo appena finirà questa emergenza e ce lo consentiranno, ma ora più che mai bisogna investire risorse ed energie per destagionalizzare”

Importante l’analisi di chi ha una struttura che deve riavviare. Questo che spesso non capiscono i politici è che dopo questa paralisi dal momento che si può ricominciare ci vuole uno sforzo organizzativo e strutturale enorme, per alcuni potrebbe convenire addirittura non riaprire, per chi riapre bisogna organizzarsi per allungare la stagione turistica .