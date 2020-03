Positano. Rinviati i lavori Ausino: domani fornitura d’acqua regolare

Positano, Costiera Amalfitana. Pochi minuti fa è stato pubblicato un avviso per far presente che, a causa dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica di distribuzione in via Corvo del Comune di Positano, giovedì 5 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 12.00 si sospenderà l’erogazione idrica nelle strade indicate.

AGGIORNAMENTO. Arriva un nuovo avviso dal Comune di Positano:

“i lavori ausino che avrebbero dato luogo all’interruzione idrica per domani, sono rinviati.

Pertanto la fornitura di acqua domani sarà regolare”.