Positano. Riconfermato il sindaco Martin Bernereuter. Gli auguri del Presidente del Gemellaggio Rosaria Ferrara

Positano, Costiera amalfitana . Da Rosaria Ferrara, presidente del gemellaggio, e da Positanonews gli auguri per la rielezione di Martin Bernereuter

Il 15 marzo nella nostra città gemellata ,ci sono state le elezioni comunali, che hanno riconfermato il già sindaco, Martin Bernereuter. A lui vanno le mie congratulazioni e un abbraccio a distanza, per il risultato ottenuto. Martin é una persona molto sensibile al nostro gemellaggio, che sostiene e porta avanti insieme al presidente dell’associazione tedesca Volker Seitter. La sua riconferma dà certezza di continuità anche dal primo cittadino di Thurnau. Congratulazioni anche al Lantrad Klaus Peter Söllner rieletto nel distretto di Kulback, tra i primi sostenitori del gemellaggio. Questo è il ventesimo anno che il gemellaggio ha dato vita ad un rapporto unico fatto di affetto e amicizia. In questo periodo di sofferenza che stiamo affrontando, sono tanti i messaggi di sostegno e incoraggiamento che mi stanno arrivando dai miei amici di Thurnau a dimostrazione che l’amicizia e l’affetto non ha confini politici.

Vi aspetto a Positano per poter festeggiare anche con voi di Thurnau, la fine di questa emergenza