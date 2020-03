edilizia ed emergenza

Positano. Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Giannino Fusco al riguardo della situazione sui lavori edili in paese

Giannino si rivolge al Sindaco De Lucia: " Mi compiaccio per il tuo interessamento per il settore dell’edilizia... non sarebbe stata una nota stonata se vi si fosse letto un richiamo estensivo alla sensibilità sul problema da parte di tutti".