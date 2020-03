Positano. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di chiarimenti su post su infermiere di Tina Buonocore

Positano, Costiera Amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di chiarimenti su post su infermiere di Tina Buonocore.

“Preg.mo Direttore di Positanonews,

la presente al fine di chiarire il contenuto del post su FaceBook sull’opportunità che la segretaria del Sindaco frequenti luoghi pubblici e nello specifico la Casa Comunale.

Ed invero, dopo un messaggio privato inviato alla segretaria del Sindaco attraverso il quale esprimevo un parere personale sulla sua permanenza negli uffici comunali, e dopo una risposta negativa e ingiustificata da parte della stessa, la sottoscritta, avendo cognizione attraverso le fonti mediatiche del peggioramento in Campania e nelle zone limitrofe della situazione sanitaria, ha ritenuto di far partecipe la collettività di tale circostanza.

Tenuto conto dei rapporti privati intercorrenti tra la segretaria e il suo compagno, quest’ultimo operatore sanitario presso la struttura ospedaliera Cotugno di Napoli, mi sono sentita, come vera cittadina positanese e a tutela della comunità, di chiedere pubblicamente alla Segretaria di rimanere lontana dal luogo di lavoro.

ANCORA UNA VOLTA VOGLIO PRECISARE CHE LA MIA AFFERMAZIONE PUBBLICA ERA RIVOLTA ALLA

SEGRETARIA, MA GIAMMAI NEI CONFRONTI DI CHI SI ESPONE QUOTIDIANAMENTE, CON DEDIZIONE

E CON SACRIFICIO A TUTELA DI TUTTI NOI CITTADINI.

Mi è difficile capire gli sterili commenti di persone che vogliono a tutti i costi e ingiustificatament travisare il mio post e, ancora più grave è l’atteggiamento di chi si è permesso di infamare la mia persona dandomi della “codarda”, al fine di mascherare le sue omissioni nei confronti dell’intera collettività.

Il senso di appartenenza al nostro paese in uno al buon senso mi convincono che chiunque faccia parte di una comunità ha l’obbligo morale di manifestare il proprio pensiero e, nel caso di specie, mi sono fatta carico di tale incombenza esclusivamente perché la persona interessata ha ignorato le mie parole e i rappresentanti amministrativi della collettività, anche avendo cognizione della sua frequentazione, non hanno pensato a tutelare la comunità positanese.

Ancora una volta voglio evidenziare che il mio post non voleva essere denigratorio rispetto a chi ogni giorno salva vite umane, ma è dettato, viceversa, dal senso civico e di responsabilità

Ragionevolezza vuole che chi sia a contatto diretto con personale sanitario abbia il buon senso di non recarsi presso gli uffici pubblici, soprattutto ove le mansioni possono essere sostituite da terze persone.

Auspicando che le mie parole siano state chiarificatrici, pongo distinti saluti.”

Avv. Concetta Buonocore

La risposta del Direttore

Cara Tina, è un momento difficile per tutti possiamo capire la situazione. Io sono certo, anzi certissimo, che vista la professionalità di Raffaele sappia bene cosa fare e cosa consigliare anche a chi gli sta vicino. Di certo proprio chi lavora al Cotugno è più al sicuro di tutti, è un centro avanzato in Europa, il livello scientifico altissimo, gli stessi operatori sono sotto controllo continuamente. Le misure contro il Coronavirus Covid-19 , non lo dico io, ma le linee scientifiche del Governo, prevedono i Dpi opportuni e l’evitare gli assembramenti. Se si rispettano queste misure , secondo gli esperti, non ci dovrebbero essere rischi.

Michele Cinque