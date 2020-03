Positano. Revocata ordinanza per ripristino della segnaletica orizzontale lungo le strade comunali Viale Pasitea e Via C. Colombo

Positano, Costiera Amalfitana. Revocata ordinanza per ripristino della segnaletica orizzontale lungo le strade comunali Viale Pasitea e Via C. Colombo. I lavori che avrebbero dovuto svolgersi da lunedì 16 marzo a giovedì 19 marzo, sono stati revocati in seguito all’emergenza coronavirus, al fine di evitare di creare situazioni per le quali le persone debbano spostarsi dalla propria abitazione, secondo le disposizioni emanate dal governo.