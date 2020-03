Da Positano a Ravello fino a Vico Equense, tutta la costa di Amalfi e Sorrento riunita in preghiera

Sono tantissime le amministrazioni in costa di Amalfi e Sorrento che hanno aderito al momento di raccoglimento promosso dall’Anci in memoria delle persone scomparse in conseguenza della Covid-19. Rigoroso silenzio, nelle piazze deserte e davanti ai Municipi dove i sindaci, affiancati da agenti della polizia Municipale ed i membri delle amministrazioni comunali, hanno omaggiato anche coloro che affrontano questa emergenza sanitaria in prima linea.

Di seguito solo alcuni dei tanti comuni in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina che hanno partecipato a questa cerimonia:

A Ravello bandiere a mezz’asta a Palazzo Tolla, sede del Comune, con il Sindaco Salvatore Di Martino in fascia tricolore, fra Marcus, il Comandante della Stazione dei Carabinieri ed il Comandante della Polizia Municipale di Ravello.

Momento emblematico anche a Positano, dove il sindaco Michele De Lucia si è riunito con tutta l’amminsitrazione, il vicesindaco Francesco Fusco, l’ass. Francesco Guida, l’ass. Raffaele Guarracino e per la minoranza Giuseppe Milano. Tutti uniti per qualche minuto di raccoglimento, al di là di schieramenti politici.

Anche Maiori celebra il ricordo, con il sindaco Antonio Capone alle porte d’ingresso del municipio, accompagnato dalla Polizia Municipale e don Vincenzo Taiani a recitare una preghiera.

Dalla costiera amalfitana ci spostiamo a Vico Equense, nella costa di Sorrento, dove anche il sindaco Andrea Buonocore “Per ricordare le vittime dell’epidemia, per onorare gli operatori sanitari, per darci reciproco sostegno, per guardare il futuro con speranza.”