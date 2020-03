Positano quella musica dai balconi, la quarantena diventa happening. Dalle terrazze di luce la speranza

Positano perla della Costiera amalfitana. Un paese unito nella quarantena, nella speranza di debellare al più presto il coronavirus, che si inventa ogni giorno un evento. Oggi un coordinamento ha permesso che in vari angoli del paese ci fosse qualche cassa, radio, persona a cantare . Il segnale era dopo le 18, si aspettava le campane e il Rosario ai Mulini, poi alle 18,15 tutti a cantare Azzurro, poi l’invocazione alla nostra Mamma, la Madonna Nera di Positano che ci ha sempre protetto, poi la scaletta musicale da Pino Daniele a Volare, un vero e proprio happening musicale che da coraggio e speranza. Orgoglio del mio paese , commozione da brividi. Quella speranza che viene dalle “Terrazze di luce” come le definiva Stefan Andres, amate da scrittori, artisti, Vip, da tutto il mondo, da queste terrazze la speranza. Un grande applauso alla fine per questo straordinario spettacolo che gli altri possono forse raccontare, ma nessuno può capire e vivere come noi, in questo paese di scale siamo abituati a salire e fare sacrifici , faremo anche questa e andrà tutto bene.

Michele Cinque