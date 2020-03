Continuano i lavori di restyling in piazza dei Mulini a Positano. Stanno procedendo come previsto i lavori che consegneranno un’altra faccia, sicuramente affascinante, a questa storica piazza. Il tutto dovrebbe essere completato entro fine marzo: tempi quindi ragionevolissimi per poter poi guardare all’estate, concedendo una piazza stupenda anche ai turisti che arriveranno sempre più numerosi in città. Lavori che, ricordiamo, ricalcano comunque sia lo stile attuale, ovvero si darà valore alla pietra lavica presente. Insomma, ci sono tanti presupposti affinché l’attesa e la curiosità di tutti i positanesi vengano ripagate.

