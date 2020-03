Positano e Praiano. Istituto comprensivo L.A. Porzio attiva didattica a distanza . La dirigente scolastica Stefania Astarita ci informa che il nostro comprensivo ha deciso di non fermare le attività didattiche, visto la chiusura delle scuole emanata dal Governo per l’emergenza coronavirus, prevista fino al 15 marzo. Classi virtuali ed e-learning, questa è la ricetta per non far perdere agli studenti tempo prezioso da dedicare allo studio, fornendo così continuità con il programma. Come già fatto da istituti della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina, si adotteranno i mezzi a disposizione come social, mail e videocall. Ovviamente ci limitiamo alla Costa d’Amalfi e Sorrento che seguiamo, ma in genere queste disposizioni vengono attuate in tutta Italia, a seconda dell’autonomia organizzativa di ogni comprensivo. “Abbiamo attivato sul sito della scuola didup ARGO .Abbiamo previsto anche il caso in cui il genitore non abbia pc”.

Clicca in questo link per tutte le informazioni