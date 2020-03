Positano. I post virali di Guido De Lucia “Venite a far la spesa in sicurezza”

Positano, Costiera amalfitana. Un paese in trincea questo della cittadina della Costa d’ Amalfi, con l’acquisto nei negozi di alimentari del paese. Tutti bravi, onesti e in gamba. Fra questi qualcuno sui social e Guido De Lucia colpisce per come sprizza simpatia e positività. Complimenti a tutti i nostri commercianti che ci approvvigionano con onestà