Positano. Il post virale di Fabio Fusco “Sospendiamo i lavori edili” . A Capri lavorano solo i residenti subito dopo emergenza coronavirus. Molti paesi della Costiera amalfitana stanno limitando o sospendendo i lavori edili. Fabio Fusco ha lanciato un post che ha subito riscosso decine di commenti favorevoli ” Senza nessuna polemica, alla luce di quanto hanno già messo in campo gli altri comuni della Costa d’Amalfi, Conca dei Marini, Scala, Ravello e, poco fa, ho letto anche dell’ordinanza di Maiori, sarebbe opportuno fermare tutti i lavori (pubblici e privati) almeno fino a quando non avremo la situazione chiara? Per qualche giorno di ritardo non muore nessuno e non rischiamo di compromettere l’immagine di tutto il nostro territorio “. A Positanonews arrivano varie segnalazioni, gente che gioca, consegne di merce fatte senza i debiti DPI ( mascherine e guanti che devono esserci sempre in chiunque consegni qualsiasi cosa ! ) , ma sicuramente la situazione che desta maggiori perplessità è quella dei lavori edili. Oramai salvo la Costiera amalfitana, fra la provincia di Salerno e di Napoli il contagio, come nel resto della Campania, si è avvicinata molto ai nostri confini il Covid19 non guarda in faccia a nessuno. Castellammare di Stabia è piena e dall’area stabiese e dintorni arrivano diversi operai qui. Il dubbio è legittimo, al momento è assolutamente il rischio più grande, enormi sacrifici chiusi in casa e poi arrivano operai da altre città limitrofe, senza voler assolutamente mettere in dubbio nulla, è potenzialmente una situazione di grande rischio che Capri ha affrontato immediatamente limitando l’accesso ai lavori solo ai capresi o , come in alcuni comuni, sospendendo i lavori. Per qualche settimana facciamo lavorare eventualmente solo i residenti almeno