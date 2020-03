Positano. Post su un infermiere del Cotugno. Il sindaco De Lucia “Dobbiamo dirgli solo grazie”

Positano, Costiera amalfitana. Il sindaco Michele De Lucia, tramite un post sui social network, interviene sulla vicenda della cittadina che accusa un infermiere positanese e la sua compagna di poter portare il contagio da coronavirus nella città verticale. Ma tutta la cittadinanza è intervenuta in suo favore e anche il sindaco Michele De Lucia

Ecco il post del primo cittadino di Positano:

In un giorno così duro da affrontare mai avrei voluto leggere sui Social accuse, perché di questo si tratta, a persone della nostra comunità, giovani con ideali veri, giovani che si impegnano quotidianamente nel proprio lavoro per tutti noi, non codardi come altri! Grazie alla quasi totalità della nostra comunità, che in vari modi ha manifestato solidarietà a questa giovane coppia, grazie a tutte le istituzioni, grazie ai consiglieri comunali tutti… Un ringraziamento sincero per tutto quello che fate da parte mia.

Anche l’opposizione esprime la sua vicinanza all’infermiere e la sua compagna. Ecco il post di Luca Vespoli:

Vorrei esprimere il mio più sincero e ammirato ringraziamento a tutte le istituzioni e a tutte le persone coinvolte in questa battaglia, mai come oggi uniti nell’affrontare questo sforzo così impegnativo, a rischio della propria incolumità, e per il bene di tutta la comunità. I dubbi e le incertezze sono legittimi, ma ora è il momento di abbassare i toni. Cerchiamo di esser tutti più comprensivi verso chi oggi si trova in prima linea, e allo stesso tempo cerchiamo tutti di esser più rigidi, non verso il prossimo, ma ognuno verso sé stesso e verso i propri doveri di buon cittadino.

.