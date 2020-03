Positano. Il post di Angelica e Raffaele: ringraziamento a tutti i positanesi per i messaggi di stima

Costiera amalfitana. I positanesi Angelica e Raffaele, tramite un post sui social network, ringraziano tutti i concittadini, e non solo, che gli inviano messaggi di stima e di affetto riguardo la vicenda che li ha visti essere accusati di portare il contagio a Positano poichè Raffaele, ricordiamo, è un infermiere in prima linea all’ospedale Cotugno di Napoli.

Ecco il post di Angelica:

Io e Raffaele Barba vogliamo sentitamente ringraziare tutte le persone che ci hanno inondato di messaggi, chiamate e tanti attestati di stima. In questo momento così delicato per il nostro paese, nei nostri animi non c’è spazio per le polemiche, il pensiero va alle nostre famiglie, che non possiamo vedere, e che oggi hanno sofferto più di noi.

Grazie per il vostro affetto. Restiamo uniti.

La redazione e il direttore di Positanonews si uniscono alle manifestazioni di stima nei loro confronti. Angelica e Raffaele ringraziano, e noi ringraziamo loro. Grazie a persone come Raffaele, in questi momenti di emergenza per il nostro paese, sono da considerare angeli custodi o addirittura guerrieri, che lottano quotidianamente contro questo terribile virus.

Positanonews, inoltre, metterà in risalto tutte le raccolte fondi per il Cotugno, in particolare quella promossa dai nostri ragazzi del Liceo Marone di Meta, in Penisola Sorrentina.