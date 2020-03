Positano. Possibili rientri dalle zone rosse? Il sindaco rassicura: “Monitoriamo la situazione”

Positano, Costiera amalfitana. Dopo il caso del soggetto sanzionato a Ravello per non aver comunicato il suo rientro dalla Lombardia, cresce l’ansia anche a Positano per possibili rientri dalle zone rosse, ma il sindaco della città verticale Michele De Lucia, rassicura così i suoi abitanti:

“In merito alle notizie che stanno circolando in queste ore, secondo cui alcuni nostri concittadini avrebbero fatto rientro a Positano dalle “zone rosse” voglio rassicurare tutti voi che già dalle prime ore della giornata di ieri, ovvero subito dopo l’emanazione del DPCM n°8, siamo in contatto costante con le forze dell’ordine e stiamo provvedendo a monitorare tempestivamente tutti i casi che ci sono stati segnalati.

Fino ad ora, non risulta che nessuno abbia fatto rientro dalle zone a rischio.

Ricordando che è un reato grave non autodenunciarsi se si proviene da zone di contagio, vi invito però a evitare inutili allarmismi che hanno il solo effetto di distogliere le forze dell’ordine dall’ importante compito che hanno in questa situazione emergenziale.

Vi invito anche a seguire i nostri canali ufficiali dove informiamo nell’ immediatezza la cittadinanza di tutte le disposizioni di legge.”

Messaggio rassicurante dal primo cittadino di Positano che smentisce tutte le voci che circolano in paese.