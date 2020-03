Positano piange Pasquale Barba, ha lavorato all’ONU e viveva a Long Island . Pasquale aveva 76 anni ed era originario della frazione di Montepertuso nella perla della Costiera amalfitana. Una persona speciale come la ricordala nipote Paola Fusco “Aveva lavorato per le nazioni unite ora era in pensione da qualche anno. Uomo dolce, buono generoso. Una persona meravigliosa. Il nostro dispiacere più grande di non essergli stati vicino e di non poter partecipare al suo funerale a causa di questa tragedia planetaria che è il corona virus . Ma lui sapeva bene quanto noi lo amavamo, ci sentivamo spesso a telefono, e mia figlia e mia mamma sono stati li 3 anni fa proprio a casa sua per i 18 anni di mia figlia.”

Il nipote Fabio Fusco lo saluta con un post “Una Persona Speciale ❤️ da ricordare con tenerezza, orgoglio e amore. Sei proprio tu zio Pasquale.

Abbiamo condiviso i momenti più belli e divertenti in quelle poche volte che siamo stati insieme.

Ciao zio, mi mancherà: il tuo sorriso, il tuo meraviglioso giardino, la tua straordinaria umanità, la tua profonda sensibilità, il tuo affetto generoso.

Ti porterò sempre nel mio ❤️”

Una bellissima persona, da un sorriso gioviale e un cuore grande. Un italiano , un positanese che si è fatto onore e di cui siamo tutti orgogliosi. Condoglianze alla famiglia tutta