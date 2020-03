Positano. Nuove ordinanze per la gestione coronavirus: gasolio in Via Pasitea e divieto commercio ambulante

Positano, Costiera amalfitana. L’amministrazione comunale non si ferma in ambito prevenzione e rafforza le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Dopo la chiusura parziale del cimitero di Positano e della frazione Nocelle, l’amministrazione di Via Pasitea prosegue con altre ordinanze, a partire dal divieto del commercio itinerante all’erogazione di gasolio.

Nel primo caso, il primo cittadino di Positano, al fine di ridurre al massimo ogni possibilità di contagio, ha vietato il commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale, fino al 3 aprile 2020. (CLICCA QUI per l’ordinanza).

Il secondo provvedimento, invece, riguarda l’auorizzazione nei confronti della ENI a rifornire di gasolio l’impianto di distribuzione che attualmente già eroga benzina in Via Pasitea, al Garage Mandara. (CLICCA QUI per l’ordinanza).