Positano, nuove disposizioni per l’acquisto dei medicinali: Farmacie “A battenti chiusi”

Positano, Costiera amalfitana. Arrivano nuove disposizioni per incrementare la sicurezza e la tutela dei cittadini in ambito prevenzione coronavirus.

Anche le regioni del Sud sembrerebbe essere esposte ad un incremento dei casi di covid-19, rendendo sempre più plausibile l’utilizzo da parte dei farmacisti dei Dispositivi di protezione individuale e, come disposto dalla Regione Campania, la possibilità di poter operare con “battenti chiusi”.

La Farmacia Rizzo, ad esempio, a partire dal 17 marzo garantisce il servizio ma a battenti chiusi, ovvero il divieto di entrata in farmacia attendendo il proprio turno all’esterno, al fine di evitare o limiare al massimo i contatti tra gli operatori ed i clienti.

Ecco le dichiarazioni del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Ci è stata segnalata l’importanza in questi giorni del Servizio farmaceutico “a battenti chiusi”, sottolineata in particolare dall’Ordine di Napoli. In casi di particolare criticità o laddove non venisse garantito un adeguato sistema di protezione individuale al personale presente, con la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, abbiamo disposto la facoltà per gli esercizi farmaceutici di favorire il lavoro a battenti chiusi. Ma colgo l’occasione per rivolgere un ringraziamento sentito a tutti i farmacisti e al personale del comparto per l’impegno quotidiano e il prezioso contributo che stanno dando alle azioni di contenimento della diffusione dell’epidemia”.