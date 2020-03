Positano – Nell’Istituto “Lucantonio Porzio” inizia la didattica telematica. I docenti utilizzeranno l’applicazione ZOOM per realizzare lezioni on line, che saranno gestibili anche da smartphone. La programmazione della didattica online, a cura dei docenti, avverrà mediante bacheca del registro elettronico, che si invita, pertanto, a consultare quotidianamente anche per la condivisione di altri materiali, che proseguirà in continuità con quanto fatto finora.

In questa fase, così difficile per tutti, è molto importante sostenere gli alunni soprattutto sul piano psicologico ed emotivo, accompagnandoli e non facendoli sentire soli. L’intero corpo docenti è impegnato, pertanto, a mantenere vivo il senso di comunità proprio della scuola e confidiamo nella massima collaborazione delle famiglie per supportare insieme al meglio il percorso formativo e la dimensione emotiva dei nostri studenti.

ECCO AL COMUNICAZIONE IN FORMATO PDF (CLICCA QUI)