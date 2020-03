Positano. Nasce Andrea Liam De Lucia, una speranza anche in questi giorni

Positano, Costiera amalfitana . Anche in un tempo di incertezza nasce una speranza anzi una vera e propria certezza si chiama Andrea Liam De Lucia alle 6.30 l’ 11/03/2020 pesa la bellezza di 4 kg x 51 cm di altezza ! Congratulazioni al papà Roberto Dante de Lucia e alla mamma Debora Ferrara.

Ma non dimentichiamo anzi sottolineamo i “nonni” sono Guido De Lucia e Anna Pillai che non lo sembrano affatto anzi per i tratti fisionomici sembrano giovanissimi come quando si sposarono tanti anni fa.Nicola Albertoni