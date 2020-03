Positano. Momento difficile per il paese, un invito anche ai commercianti ad abbassare i prezzi sui social

Positano, Costiera amalfitaana. Gli effetti del coronavirus sull’economia “locale” iniziano a farsi sentire e così, in alcune città d’ Italia si riscontrano strani aumenti sul prezzo della frutta e dei generi alimentari . I rincari – su determinati prodotti – sono anche del 20% come confermano gli stessi esercenti e sarebbero dovuti, alla riduzione dei trasporti di questi ultimi giorni. Restrizioni nei rifornimenti che però non si è mai registrata e che – come assicura Federconsumatori – viene garantita ancora con la stessa frequenza. In particolare da Positano ci si rifornisce come sempre in Penisola sorrentina e al mercato di Piano di Sorrento . Sui social network facebook si scatenano i commenti sui prezzi tarati per un mercato turistico che ora purtroppo non c’è e vi è una generale richiesta di abbassare , per quanto possibile, e per questo momento difficile, i prezzi . Ma come spesso avviene qui, ed in altre località turistica, per i residenti c’è un occhio di riguardo. In questi momenti di emergenza , quanto tutti sono reclusi in casa, e oltre a soffrire questa quarantena non possono neanche lavorare, cerchiamo di non avere un occhio di riguardo, ma due. Conosciamo ad uno ad uno i nostri commercianti, sono tutti onesti lavoratori, anzi vanno ringraziati perché stando aperti danno un servizio, è un momento difficile e con la solidarietà tutti insieme si supererà come e meglio di prima.