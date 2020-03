Positano. Da Milano sentiamo Antonio Miniaci “Dobbiamo resistere”

Positano. Da Milano sentiamo Antonio Miniaci, gallerista d’arte, originario del Cilento, positanese di adozione, fa spola fra Paestum, la cittadina della Costa d’ Amalfi, Milano e New York e non solo, cittadino del mondo noi di Positanonews lo sentiamo mentre sta “recluso” a Milano “Fino a poche settimana fa qui c’era tutto il mondo, brulicava di vita – ha detto all’amico Michele Cinque direttore Positanonews -, ora la situazione è terribile, deve finire presto, dobbiamo resistere e riprenderci, cambiare e rilanciare l’arte, la cultura e Positano. Stavo venendo giù proprio per presentare un mio libro, con grandi spunti anche per la mia amata Positano”. Intanto pubblichiamo la bella intervista a cura di Claudia Notargiacomo

Antonio buongiorno,

eccoci a scambiare alcune riflessioni, telefonicamente purtroppo e non come altre volte è accaduto negli spazi delle tue splendide gallerie, su ciò che sta accadendo in questo momento drammatico, in cui ognuno di noi è costretto a fermarsi ed è chiamato alla riflessione. Avrei dovuto raggiungerti a Positano per la presentazione del libro che abbiamo realizzato e appena pubblicato “Italiani nel mondo tra sogno e realtà: dal sarto di Pablo Picasso alla storia di Antonio Miniaci”, ma vista la situazione scegliamo strumenti alternativi, ma comunque preziosi, per comunicare e riflettere insieme relativamente ad un momento tanto difficile per tutti.

Le reazioni delle persone sono diverse e contrastanti, la preoccupazione è probabilmente l’emozione che colpisce la maggior parte di noi, per un presente che ci ha proiettati in uno scenario caratterizzato da paura e incertezza, ma anche in relazione ad un futuro che sembra a questo punto compromesso e affatto roseo. Mi chiedo come tu stia vivendo questi momenti, penso alle tue realtà di Milano e di Positano che rappresentano per te una ragione di vita.

A. M.

Il momento è doloroso per tutti, dobbiamo avere pazienza e resistere. Dopo la presentazione del libro e il successo riscosso a Miami a febbraio, avevo scelto come prima tappa per incontrare il pubblico italiano proprio Positano. Per via di ciò che è accaduto, siamo costretti a rimandare, ma certamente solo a rimandare. Questo, che tutti noi siamo chiamati a vivere, è uno dei momenti più difficili che si possano ricordare. La popolazione è sconvolta e ha paura, dapprima incredula è apparsa poi terrorizzata, successivamente le persone hanno iniziato a reagire in modo più composto, osservando e comprendendo la necessità di porsi in un modo nuovo rispetto al quotidiano ed a se stessi.

È dura, dura per tutti. La tristezza, la perdita delle persone care, la paura del domani: è questo che stiamo vivendo, qualcosa che sfugge al nostro controllo. Ma questa situazione, che non comprendiamo fino in fondo, è anche opportunità e come ogni momento difficile sta a noi rinnovare modi e tempi, ritrovare in noi stessi la speranza e un nuovo modo di concepire la realtà.

Amo il mio lavoro profondamente, non potermi recare nelle mie gallerie mi ha in un primo momento distrutto, ho davvero fatto fatica ad accettare tutto ciò, ma piano piano ho compreso quanto fosse importante guardarmi dentro. Capire come poter proteggere queste mie realtà e il lavoro di chi collabora con me, ho iniziato a immaginare nuovi modi per comunicare con le persone. Ancora una volta la sfida consiste nel continuare a sognare! Il futuro ci aspetta e ci vuole pronti e combattivi, gioiosi ed entusiasti.

È proprio questo che ci chiediamo tutti: cosa accadrà e come potremo affrontare i prossimi periodi e ricostruirci ancora una volta a partire dalle rovine che i mesi di stop economico lasceranno? Dove trovare l’entusiasmo e la motivazione?

A.M.

Dentro di noi, come sempre. La motivazione e la progettualità devono occupare i nostri pensieri; la voglia di tornare a passeggiare, incontrare, relazionarsi e scambiare parti di anima, ecco dove trovare la forza. Siamo un popolo dai mille talenti, dall’animo creativo e poetico, ricostruiremo la realtà a partire da ciò che avremo imparato in questo periodo, grazie a quello che è il dono più prezioso che abbiamo: la capacità di sognare, unita alla forza del lavoro. La collaborazione tra i giovani e i meno giovani, le capacità e i talenti dei primi, uniti all’esperienza dei secondi, per risorgere.

Positano e la sua poesia meritano un futuro d’eccezione e sta a noi continuare a lavorare perché ciò accada. Vedi Claudia questo posto racchiude in sé splendidi segreti e suscita emozioni rare, è necessario non lasciarsi abbattere. Eravamo tutti pronti a partire con la nuova stagione, ogni attività, ogni realtà imprenditoriale e siamo stati colpiti da questa ennesima complessità. Rimaniamo uniti, questo è il mio grido.

Credere gli uni negli altri, supportarci e sorreggerci, per lasciar andare la paura e compiere quel cammino evolutivo che oggi ci viene richiesto di fare. Siamo fatti per la vita, per gioire di un paesaggio, di un colore, della bellezza che la nostra terra ci regala ogni giorno e imparando il rispetto per la madre terra che ci accoglie, troveremo la strada per vedere rifiorire il nostro splendido Paese.

Ho avuto modo di conoscere questi luoghi qualche anno fa durante un soggiorno proprio a Positano, ci sarei dovuta tornare il mese prossimo per la presentazione del tuo libro ed ora mi chiedo quando sarà possibile rivedere questo luogo. In quale modo pensi che le istituzioni e la cittadinanza dovrebbero reagire e porsi rispetto alla necessità di ripresa?

A.M.

Sarà possibile molto presto, ne sono certo. Saremo ancora più capaci di dare valore allo splendore e ai doni che questa terra offre. Torneranno i turisti che ogni anno sentono il bisogno di passare del tempo tra una natura senza pari e la bellezza che solo l’arte può regalare. Sarà necessario agire in modo da rendere questo luogo sempre più accogliente, uniti e con amore sapremo ancor meglio valorizzare ogni aspetto e angolo di quella che al mondo è considerata una perla rara.

Anche Positano sta attraversando un momento di grandi prove, ma sono certo che unendo le forze e lavorando a livello sia imprenditoriale sia istituzionale usciremo da tutto ciò più forti e capaci di prima. Nella propria casa e nel silenzio inevitabilmente procurato da questo isolamento, ecco che ognuno di noi può partecipare alla grande sfida, con forza e determinazione. Rimaniamo uniti e il domani sarà ancora più bello e caratterizzato da maggiore consapevolezza. Ognuno di noi può fare molto, a partire dal rimettere nella giusta posizione e dare giusto peso a valori preziosi quali la famiglia, gli amici e l’amore per la vita.

Per quanto riguarda Milano voglio sottolineare che fa male vederla irriconoscibile. Mi arrivano telefonate dall’estero, amici carissimi, colleghi di lavoro che mi chiedono cosa stia accadendo a Milano, perché a Milano? Non so come rispondere a questa domanda; certo questa città stava vivendo un momento particolare, si è sentita fortemente la presenza di un turismo splendido e colto, quando è scoppiato questo disastro non abbiamo voluto accettare la realtà. Noi cittadini abbiamo fatto fatica a concepire un modo diverso di vivere il quotidiano, forse inizialmente c’è stata superficialità. Codogno, per esempio, chiudendo e fermando tutto, è riuscita ad arginare. È quello che anche noi ora stiamo facendo, ovvero rispettare ciò che ci viene indicato per il bene comune e perché si possa superare questo difficile momento.

Parliamo dei tuoi progetti per il futuro: raccontaci dei tuoi sogni, cosa immagini che accadrà quando usciremo da questo periodo? In che modo pensi che si dovrebbe trasformare Positano per poter rinascere più forte di prima?

A.M.

Le mie energie ora sono concentrate sul secondo libro che stiamo realizzando, proprio in un momento così drammatico desidero raccontare la capacità di reazione di molti, di questo popolo italiano capace di risorgere e ricostruire. La tristezza è tanta certamente, ma uniti e fiduciosi ce la faremo! Se penso che sono diventato un gallerista io che vengo dal nulla, girando il mondo e impegnandomi, sognando e credendo di potercela fare, sono certo che ognuno di noi riuscirà a ritrovare la speranza quando questo incubo sarà terminato. Dei miei successi e per la realizzazione dei miei sogni devo ringraziare proprio Positano: ciò che immagino ora e che desidero più di ogni altra cosa, è vedere questo luogo rifiorire il prima possibile.

È necessario un cambiamento però, che deve partire dal singolo. L’amore per la propria casa e per la propria terra deve manifestarsi e trovare un modo sempre più strutturato e organizzato di esprimersi, affinché Positano possa nuovamente attirare quel turismo colto e raffinato, rispettoso della terra e consapevole. Mi voglio rivolgere ai positanesi e invogliarli a valorizzare e progettare per un fine nobile, più grande di quello legato all’interesse privato, ovvero credo sia prioritario che si collabori per il bene di Positano tutta.

Il turismo di cui abbiamo bisogno è quello che rispetta e apprezza il territorio, che qui possa trovare il nutrimento per l’anima, lontano anni luce da quel tipo di turismo che sfrutta e impoverisce i luoghi. Il tipo di lavoro che dobbiamo fare per ripartire più forti di prima deve prevedere sinergia e collaborazione tra tutti noi e dovrebbe portare l’attenzione e le energie su ogni singola frazione, ogni angolo di questa terra, amata in tutto il mondo e capace di incanto.

Appena tornato da Miami a febbraio sono andato subito a Positano, per aprire la mia galleria e organizzare affinché si ripartisse immediatamente. Sai, io continuo a pensare che Positano non si debba spegnere durante l’inverno, credo che non debba spegnersi mai. Poi purtroppo ciò che è accaduto ha congelato spazio e tempo, ma noi positanesi, perché tale mi ritengo dopo più di quarant’anni che vivo parte dell’anno in questo paradiso, siamo pronti a ripartire per offrire sempre di più a quei turisti che cercano cultura e arte, bellezza e pace. Andiamo avanti, procediamo uniti e fiduciosi, ce la faremo!