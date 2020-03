Positano – Milano . La vita al tempo del Coronavirus, il diario della nostra Celeste de Martino “La Mimosa che non colsi”

Da Positano in Costiera amalfitana a Milano, dove vive, Celeste doveva venire qui in questi giorni, ma non si è anticipata , come hanno fatto tanti dopo aver saputo, prima dell’entrate in vigore, del decreto di chiusura della Lombardia del Governo, fuggendo col treno per Napoli, rimanderà, sicuramente a breve, il suo ritorno in Campania , intanto la ringraziamo per il suo diario e, oggi che è la Festa della Donna, facciamo gli auguri a lei e a tutte le donne , in particolare quelle che ora vivono nella zona rossa e che affrontano tanti disagi e paure ogni giorno per questo coronavirus che ha sconvolto la vita socioeconomica dell’Italia intera in queste settimane.

La Mimosa che non colsi. (cit. da un articolo del Corriere)

Anni fa’, iniziava così un articolo del grande “Corriere”, nel giorno della festa della donna, per indicare che l’epoca delle proteste femministe era finita e non si scendeva in piazza anzi allora le donne competevano con gli uomini, per ruoli manageriali.

Al di la’ della figura di Marisa Bellisario, non ho mai conosciuta una self-made-woman.

La mia “mimosa che non colsi” è la passeggiata al Duomo vuoto, in questa atmosfera surreale dove tutti sono in casa e non escono.

La città è ferma.

Bloccata dal COVID-19.

Fino ad ieri, ho fatto la spesa tranquillamente al supermercato per le cibarie della festa di mia figlia, una parvenza di normalità ancora c’era.

Oggi erano tutti in fila per la spesa.

Non piu’ di un certo nr di persone a seconda della metratura del negozio.

Le grandi catene: Zara, Mango, H&M, Rinascente incredibilmente serrate e sulla vetrina, ben esposto, il provvedimento preso d’urgenza dal Ministero della Salute.

Mercati chiusi, flea market (io sono un addicted) sospesi e non si sa fino a quando, cinema csospesie chiese chiuse.

Neanche nella seconda guerra mondiale le chiese sono state interdette.

Qui in Lombardia, esteso su tutta la regione sospesa la celebrazione eucaristica ed i funerali.

Insomma la città sembra annullata.

Il traffico sparito.

Cancellato dal COVID-19.

MILANO ha rimandato l’appuntamento più importante della città: IL SALONE DEL MOBILE, che ha un giro d’affari astronomico e rende questa città che io amo, irriconoscibile per quello che accade nelle vie dedicate al Fuori Salone, la mia Milano “da bere”, in quei giorni di follia creativa sembra sempre brilla e luccicante come una vedette del varietà di una volta.

Ci stiamo lavando le mani ogni 2 ore.

Evitiamo i contatti fisici, i saluti e gli abbracci che rendono felici.

Stiamo ad 1 metro l’uno dall’altro.

La mia palestra è aperta solo ai giocatori di squash che sono iscritti come professionisti.

Sotto il carcere di San Vittore la tenda della protezione civile.

La “mia mimosa che non colsi” è la ballata che vi lascerò alla fine per rincuorarvi.

Io che ancora ricordo l’epidemia del colera a Napoli che aveva provato tutti i Positanesi che si occupavano di turismo.

La “mia mimosa che non colsi” è il pensiero a Pietro Villani, che oggi avrebbe compiuto 16 anni.

La “mia mimosa che non colsi” è il mio NON rinnovo contratto di lavoro, a causa del COVID-19 (‘na scusa).

La “mia mimosa che non colsi” è il mio amico Marziano sparito improvvisamente come rapito da ufo, in una relazione impossibile con una rumena “che non parla tanto bene l’italiano ma si fa capire bene, quando vuole” per citare Vasco.

La “mia mimosa che non colsi” è l’impossibilità di andare a casa mia a Praiano, viste le misure per prevenire l’epidemia- e non posso neanche andare in Toscana o a Bardonecchia.

La “mia mimosa che non colsi” sono gli amici che tramite le chat mi chiedono:”Come stai?”.

HO IL CUORE A PEZZI.

E mia figlia sostiene che”Nessuno può più ferirti il cuore se ormai è in 1000 pezzi!”

E allora in piedi.

Scopro che il web ci avvicina.

Agli amici.

Oggi mi ha scritto Fede Romano dalla Svezia.

Oggi sono andata dalla mia amica venezuelana Amalfi (abbiamo lavorato entrambi per F.F. uno dei grandi fotografi della moda anni 80).

Stasera ho chattato con Maria Carmela.

Non mi sconfiggerà il virus o gli abbandoni.

Non mi sconfiggerà la cattiveria di alcuni che si spostano al passaggio, in stradine strette.

Non mi sconfiggerà l’idiozia e il fanatismo di un collega.

Certo mi ha impaurito il mio dottore che per una banale otite piuttosto antipatica, si rifiutava dopo 24 h di Tachipirina di prescrivermi gli antibiotici, perché se fossi venuta a contatto con qualche untore, il mio sistema immunitario risultava indebolito.

Ho immediatamente chiesto al Prof. Ruocco di Minori come mi dovevo comportare.

E questi che è in trincea all’Ospedale di Ravenna, da 20gg senza sosta, mi risponde serafico:”e mo’ a causa del Covid-19 non curiamo altre patologie?”

Insomma per non farsi sorprendere dal caos, bisogna stare calmi. Parolone!!!

Beh non sempre.

In ufficio ho sbottato e apostrofato pesantemente perché un mio collega, seguace di Greta Tunberg non voleva introdurre l’uso dei bicchierini di carta per il caffe.

O pulire la scrivania con alcool. Mi ha tacciato di essere “rompicoglioni”.

Però in questi casi, soprattutto ora, l’igiene è fondamentale.

Quindi mi ingegno alle soluzioni alternative.

Ho ritirato coi punti accumulati con la spesa, l’attrezzo per fare ginnastica.

Utilizzo Facetime o Skype per essere vicina ai miei cari.

Insomma la situazione sicuramente non è piacevole.

Però camminando a piedi, riscopri i cortili delle vecchie case milanesi ed il mio cellulare è pieno di foto.

I film improbabili sulla tv. I libri accumulati non letti.

Il piacere di incontrarsi in famiglia.

Il parrucchiere italiano che nonostante tutto è rimasto aperto (le attività gestite dai cinesi hanno la serranda chiusa da 15gg-come ha imposto loro la comunità cinese in accordo con la Giunta Comunale).

La mia “Mimosa che non colsi” sono i fiori che hanno consegnato alla famiglia di Pietro, con un nome cretino, sushi-mimo’, (ma chi è il direttore MKT di Interflora??? ) usufruendo dell’e-commerce.

La mia “mimosa che non colsi” è non mollare mai.

Perché stanno cercando persone con la mia esperienza lavorativa agli sportelli ed ai numeri di emergenza per il COVID-19.

E domani è un altro giorno.

Ecco, io da donna mi sento di dire che NON SI MOLLA MAI, come Erminia mi ha insegnato con dolore.

Neanche quando il tuo miglior amico, che non hai sentito per 40 anni, dopo 6 mesi di chiacchierate interminabili al telefono (era un bel po’ depresso- 2 infarti e 2 matrimoni falliti) viene risucchiato da una relazione impossibile.

E vi lascio con un abbraccio e queste parole, nel giorno della donna e per tutte le donne:

“Perché la donna non è cielo, è terra

carne di terra che non vuole guerra:

è questa terra, che io fui seminato,

vita ho vissuto che dentro ho piantato,

qui cerco il caldo che il cuore ci sente,

la lunga notte che divento niente.

Femmina penso, se penso l’umano

la mia compagna, ti prendo per mano. “ (E. Sanguineti)

Grazie a tutti Voi. E grazie a Dado per avermi ispirato.

Celeste de Martino Cavina

Nella foto tenda della Protezione Civile sotto il carcere di San Vittore